Переделать картинку

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Завершен6 заявок170 просмотров

Сделать тоже самое, только вместо "website" должно быть "WEB простор"

12 лет назад
student2015
Антон 
44 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад
$10
1 день
Быстро, вежливо, разумная цена! Непрекращающихся успехов Вам, Сергей!
Антон отличный заказчик. Ясно и точно поставил задачу. Быстро оплатил работу. Было приятно на него работать. Всем рекомендую как хорошего работодателя!

Заявки фрилансеров

7onof
38 лет
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
91 отзыв(-2)
12 лет назад