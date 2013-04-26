Требуется иллюстратор, умеющий работать в стиле vector art. Опыт работы, портфолио обязательны. Проектная работа в режиме free-lance.
Раскрасить готовые (векторные) рисунки
Нужно Раскрасить готовые рисунки для ролика, несколько раскрашенных рисунков уже есть поэтому нужно будет раскрасить оставшуюся часть. Несколько рисунков во вложении, остальные буду присылать по мере их отрисовки, всего их будет 7. Прошу указывать сроки и цену.
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