Раскрасить готовые (векторные) рисунки

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Завершен3 заявки210 просмотров

Нужно Раскрасить готовые рисунки для ролика, несколько раскрашенных рисунков уже есть поэтому нужно будет раскрасить оставшуюся часть. Несколько рисунков во вложении, остальные буду присылать по мере их отрисовки, всего их будет 7. Прошу указывать сроки и цену.

12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$50
7 дней
Татьяна очень талантливый исполнитель и хорошо понимает потребности заказчика, работа была сделана нереально быстро и качественно. Будем и дальше с ней сотрудничать. Большое спасибо. Работа на отлично!
Очень приятно работать с Александром! Четкая постановка задачи, вежливость и конкретность. Осталось хорошее впечатление после работы! Буду рада поработать снова)

Заявки фрилансеров

SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад

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