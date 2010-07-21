Отрисовка иллюстрации

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Закрыт8 заявок166 просмотров

Необходимо нарисовать порядка 3-5 иллюстраций для сайта.

Точное количество и ТЗ будет позднее.

Сколько будет стоить работа за одну иллюстрацию?

Примеры :

http://efimov.ws/assets/images/design/2010/07/21/13.jpg

http://designm.ag/wp-content/uploads/2010/12/28.jpg

http://www.krasfun.ru/images/2011/10/6c516_1319170358_podborka_27.jpg

http://stuffkit.com/wp-content/uploads/2011/03/www.stuffkit.com-614.jpg

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12 лет назад
mediamax
Максим 
41 год
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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