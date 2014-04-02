Нарисовать карту в векторе.

Добрый день.

ТЗ

Нарисовать карту пляжа, у которого с двух сторон море. Оперативно 1 сутки.

На этой карте надо указать 2 базы отдыха, с домиками, администрацией, паркингами, пунктом проката, столовой и баром.

Есть отправная точка- карта этого пляжа, называется Отправная точка 1.

Есть схема одной базы отдыха

ее надо перерисовать.

вторую базу отдыха надо нарисоать с нуля, там около 6-7 зданий.

так же надо нарисовать дорожки, тропинки травку и т.д.

В идеале получить что типа