Необходимо создать графику в формате jpg или gif с нуля. Примеры, в каком стиле должны быть картинки, прикреплены. Никаких исходных материалов нет, подробности в личку. Наличие людей на фото необязательно, но желательно. Цветовая гамма такая ...
Нарисовать карту в векторе.
Добрый день.
ТЗ
Нарисовать карту пляжа, у которого с двух сторон море. Оперативно 1 сутки.
На этой карте надо указать 2 базы отдыха, с домиками, администрацией, паркингами, пунктом проката, столовой и баром.
Есть отправная точка- карта этого пляжа, называется Отправная точка 1.
Есть схема одной базы отдыха
ее надо перерисовать.
вторую базу отдыха надо нарисоать с нуля, там около 6-7 зданий.
так же надо нарисовать дорожки, тропинки травку и т.д.
В идеале получить что типа
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $100
Нужно нарисовать 6 картинок Типа чертежные ч.б и градиенты серого Размер 120х100 200х200 Цветным отметить деталь за которую отвечает 5 штук машин 1 человечек с ключом ...Завершен12 лет назад
Доброго времени суток. Нужна иллюстрация для интернет магазина ( Чай, кофе, сладости), размер 580пикс. на 190 пикс. По стилистике примерно такая https://www.free-lance.ru/users/IrinaKaoma/viewproj.php?prjid=2850154 Макет сайта в приложении, для ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется картинка - персонаж для сайта www.lackyfisher.ru Картинка должна воплощать образ "счастливого рыболова" с изображением (желательно) симпатичного мужчины средних лет в рыболовном костюме, можно в виде мультперсонажа. Необходимо 6-7 вариантов картинки с изображение рыболова ...Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется придумать лого для финансовой компании для размещения на вебсайте. Подробности в личкуИллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется создать дизайн билборда ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ • Поддерживаемые приложения: Photoshop, CorelDRAW X3 • Размер макета 1:1 • Формат TIFF (все слои сведены) • Разрешение: борд – не ...Завершен12 лет назад
- $50
Помогите пожалуйста сделать эмоцию для персонажа. Прикрепляю нашего персонажа, необходимо в фотошопе сделать несколько вариантов того, что мы хотим. Мы хотим, чтобы кот был очень "няшный", с легкой хитринкой (умный, не глупый), доброжелательный и узлучающий ...Завершен12 лет назад
Нужно нарисовать десяток иллюстраций к мемуарам. Можно как в электронном виде, так и карандашом, а потом сфотографировать и переслать результат Черно-белые, но можно и цветные. Не ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужно нарисовать 132 картинок размера 220х176 в одинаковом графическом стиле по одному шаблону. Тоесть, сделать два газетных шаблона и заполнить его обрисованными контурными картинками. Все картинки представляют собой газетную новость в которой отображается изображение ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад