Газетные новости

Нужно нарисовать 132 картинок размера 220х176 в одинаковом графическом стиле по одному шаблону. Тоесть, сделать два газетных шаблона и заполнить его обрисованными контурными картинками. Все картинки представляют собой газетную новость в которой отображается изображение происходящего. Вот несколько примеров из интерената похожих на то, что нужно -

http://www.altinkum-didim.co.uk/images/News.jpg

http://www.yoozpaper.com/nwsppr.jpg

http://us.123rf.com/400wm/400/400/get4net/get4net1010/get4net101000264/8018050-illustration-of-newspaper-on-isolated-background.jpg

Никаких четких рисунков не нужно, все контурное, монолитное. Не фотографического типа, а такого -

http://www.presentationmagazine.com/powerpoint-templates/00253/468slide1.jpg