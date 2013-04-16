Нужно нарисовать 5-6 силуэтов женщины, от толстой до худой, чтобы каждый последующий селуэт был худее предыдущего... пишите ваши цены за все
Газетные новости
Нужно нарисовать 132 картинок размера 220х176 в одинаковом графическом стиле по одному шаблону. Тоесть, сделать два газетных шаблона и заполнить его обрисованными контурными картинками. Все картинки представляют собой газетную новость в которой отображается изображение происходящего. Вот несколько примеров из интерената похожих на то, что нужно -
http://www.altinkum-didim.co.uk/images/News.jpg
http://www.yoozpaper.com/nwsppr.jpg
http://us.123rf.com/400wm/400/400/get4net/get4net1010/get4net101000264/8018050-illustration-of-newspaper-on-isolated-background.jpg
Никаких четких рисунков не нужно, все контурное, монолитное. Не фотографического типа, а такого -
http://www.presentationmagazine.com/powerpoint-templates/00253/468slide1.jpg
Заявки фрилансеров
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