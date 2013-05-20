Разработка илюстраций-баннеров для акций

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Завершен5 заявок211 просмотров

Разработка илюстраций-баннер для акций задание в приложение от вас сроки и бюджет

12 лет назад
Able2Know
Антон 
40 лет
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

Выбранный исполнитель

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Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Спасибо огромное за проделанную работу! Приятно иметь дело с профессионалом Быстро Качественно Профессионально Удачи вам во всех начинаниях
Приятное, не обремененное никакими негативами сотрудничество. Понятное и подробное ТЗ, обратная связь по ходу работы и моментальная оплата по завершении. Мои рекомендации.

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Юрий 
43 года
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12 лет назад

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