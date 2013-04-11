Иллюстрации для сайта, 14 шт.

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Закрыт3 заявки306 просмотров

Доброго времени суток!

Необходимо найти для заливки на сайт 10 фото или нарисовать что то прикольное в размере 940 Х 600 :

1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ

2 ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАМКИ

3 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИТРИНЫ

4 НАПОЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕКЛАМНЫЕ СТЕНДЫ

5 ЭЛЕКТРОННЫЕ НАВИГАЦИОННЫЕ СТЕНДЫ

6 ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕНСОРНЫЕ ПРОМО-СТЕНДЫ

7 ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРОМО-ПОСТЕРЫ

8 ВИДЕОСТЕНЫ

9 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВКС

10 СЕНСОРНЫЕ ПЛЕНКИ

+ Найти или придумать 4 фото в размере 252 Х 413:

1 ЭЛЕКТРОННОЕ ИНТЕРАКТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

2 ЭЛЕКТРОННОЕ РЕКЛАМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

3 ВИДЕОСТЕНЫ

4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ВКС

ПРОШУ ПИСАТЬ СРОКИ И ЦЕНЫ СРАЗУ!!!

12 лет назад
zadira004
43 года
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад

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Нет заявок фрилансеров