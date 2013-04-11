Нарисовать пейзаж

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Закрыт12 заявок257 просмотров

Здравствуйте!

Суть работы заключается в написании пейзажа. Одного и того же пока.

Ночь на картинке, день на картинке - пейзаж один.

в проекте тот же пейзаж в 4х временах года и также дневном\ночном оформлении.

еще в более проектном состоянии пейзаж по континентам.

Нужно это для интерактивной главной страницы сайта amatal.ru где кнопкой входа на сайт будет небесное тело).

На пейзаже лесистые горы, солнце\луна итд.

Проект не однодневный.

12 лет назад
amatal
45 лет
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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