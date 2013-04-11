Требуется нарисовать 8 иллюстраций к книге по кадровому менеджменту. Ничего сложного, по минимуму. Прошу дать цены и сроки. образцы рисунков вышлю заинтересовавшимся. Спасибо!
Нарисовать пейзаж
Здравствуйте!
Суть работы заключается в написании пейзажа. Одного и того же пока.
Ночь на картинке, день на картинке - пейзаж один.
в проекте тот же пейзаж в 4х временах года и также дневном\ночном оформлении.
еще в более проектном состоянии пейзаж по континентам.
Нужно это для интерактивной главной страницы сайта amatal.ru где кнопкой входа на сайт будет небесное тело).
На пейзаже лесистые горы, солнце\луна итд.
Проект не однодневный.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Уважаемые профессионалы! Необходимо разработать от 3 до 5 изображений интерьера ванной комнаты с изделиями компании (фото изделий имеются). Пример того, что необходимо во вложенных картинках. Работу необходимо выполнить в кротчайший ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт12 лет назад
Собственно нужно нарисовать или сделать коллаж картинку на главную для сайта. На картинке должны быть люди в ресторане или кафе. Также на картинке должна быть кофемашина(кофемашину предоставлю в хорошем качестве) Пишите свои сроки ...Завершен12 лет назад
- $300
Отрисовка машин к гоночной игре Здравствуйте, для гоночной игры необходимо отрисовать машины, и комплектующие к ним: элементы тюнинга к каждой + винилы одни для всех. Также необходимо нарисовать карту гонки ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Нужно отрисовать в кореле картинку, см. вложение. 1 в 1. Желтый цвет должен быть как на второй картинке (восклицательный знак) Пишем вашу цену и срок.Завершен12 лет назад
- $100
Необходимо отрисовать схемы на сайт, как на странице http://turbosms.ua/gateway.html но под новый дизайн-порядка 4 штук. Также картинки для праздников Новый год, 8 Марта, Пасха, 23 Ферваля, Ивана Купала, Картинку скидки, Масленица, День Рождения сервиса. ...Иллюстрации и Рисунки5 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
у нас в лечебных учреждениях стоят автоматы по продаже бахил. По закону мы не можем обязывать посетителей покупать эти бахилы, но без них в учреждении будет грязь несусветная. поэтому надо над автоматом повесить баннер ...Закрыт12 лет назад
Нужно нарисовать карту идентичную http://www.nevabank.com/contacts/, только для другого адреса, соответственно: http://maps.yandex.ru/?um=7jeouepb5ax-srguoymq87ko... Подобные, но не совсем такие, исходники в CDR прикрепил Указывайте срок исполнения и цену.Завершен12 лет назад
- $250
Здравствуйте. Есть идея для моего стартапа посвященного еде сделать несколько иллюстраций. Желательно выбрать примерно одно расположение стола и комнаты а менять настроение и людей. Сейчас хочу ...Иллюстрации и Рисунки7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $250
Нужно нарисовать качественную инфографику в определенном фирменном стиле показывающую этапы продвижения сайта. 7-10 слайдов(шагов) с тематической картинкой (рисунком) и коротким текстом. По сути нужно придумать общую концепцию в рамках которой нарисовать эти же 7-10 рисунков, ...Иллюстрации и Рисунки11 заявокЗакрыт12 лет назад