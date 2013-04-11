Нарисовать схему-план

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Закрыт13 заявок259 просмотров

Всем привет!

Задание такое: нужно нарисовать схему-план базы отдыха (вид сверху) есть план нарисованный от руки ручкой на бумаге, копию прилагаю, вот собственно говоря ориентируясь на эту схему нужно сделать рисунок.

Мне не нужен детализированный план,

Мне не нужна 3D карта

Мне не нужна сверх крутая работа

Мне нужно:

Нужно что бы это было в цветном исполнении

Что бы это смотрелось

Что бы это было понятно обычному человеку

Что бы это была картинка "ВИД СВЕРХУ" но не 3D модель.

Как пример план зала в кафе вид сверху как расставлены столики и где находится барная стойка.

Размер исходника ну хотя бы 3000х3000px + PSD

Если есть вопросы задавайте!

Бюджет от Вас - в разумных цифрах.

12 лет назад
Serenkiu
41 год
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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