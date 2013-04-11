Перевод в кривые и раскрашивание персонажей

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт6 заявок255 просмотров

Требуется перевести в кривые изображения персонажей (а также других изображений: домов, деревьев, кустов и т.д.), убрать шероховатости, раскрасить (на выходе - векторный формат).

Это тестовое задание, при удачном его выполнении мы отрабатываем около 10-15 подобного рода изображений с исполнителем, а также выдаем следующий проект (сроки горячие).

Нужно высокое качество работ ("не, ну вот чо, нормально, по тз" - так не пойдет, нужен классный продукт). Здорово, если у исполнителя хороший рисунок от руки, т.к. мы в этом случае могли бы несколько увеличить объем работ + это дало нам дополнительную уверенность в уровне профессионализма исполнителя.

В прикрепленных файлах 2 картинки того, как примерно должно выглядеть.

12 лет назад
mmg2004
46 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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