План проезда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен14 заявок233 просмотра

Необходимо сделать карту проезда.

Пример http://fzaliv.ru/geo/

Сроки до 19.04.13.

Цена договорная

Безнал, эл. деньги.

12 лет назад
clicke
Антон 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад
$21
2 дня
Всё отлично! Угодил капризному клиенту.
Отличный заказчик. Сделал предоплату 100%. Спасибо за интересное задание.

Заявки фрилансеров

lufter
40 лет
13 лет в сервисе
Был
18 дней назад
12 лет назад

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