http://vse-septiki.ru/sites/all/themes/septik/img/top_baner.jpg нужна такая же схема, только красивая.. профессиональная вот пример красивой схемы, которая нравится шефу http://mosstroy-garant.ru/septik/septik-tank.jpg
План проезда
Необходимо сделать карту проезда.
Пример http://fzaliv.ru/geo/
Сроки до 19.04.13.
Цена договорная
Безнал, эл. деньги.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо обвести (сделать векторными) отсканированные карандашные наброски. Сохранить надо в cdr 13ver. Всего сканов 27, в среднем на скане 3-4 наброска. Примеры сканов и ожидаемый результат см. в приложении к ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $10
Надо сделать для сайта карту страны с десятком объектов в виде точек или звезд и названиями городов. Карта нужна монохромная и с градиентом как в образце. Или что-нибудь другое, но стильное и не ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо найти для заливки на сайт 10 фото или нарисовать что то прикольное в размере 940 Х 600 : 1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ 2 ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАМКИ 3 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИТРИНЫ ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть фото, необходимо сделать "аниме" похожую на это фото.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Задание такое: нужно нарисовать схему-план базы отдыха (вид сверху) есть план нарисованный от руки ручкой на бумаге, копию прилагаю, вот собственно говоря ориентируясь на эту схему нужно сделать рисунок. Мне не ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте необходимо переработать картинки во вложение - подобрать более эффектные (продающие картинки) и переработать подачу информации на них. Конечный итог - пользователь должен заинтересоваться информацией! (см. вложение) По ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Дорогие друзья! Нужно нарисовать иллюстрации для детских стихов. Стихи поделены на 2 темы одного раздела - соответственно, нужно рисовать в одном стиле. Одна тема - 5 стихов, вторая - 16. Иллюстрации ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется перевести в кривые изображения персонажей (а также других изображений: домов, деревьев, кустов и т.д.), убрать шероховатости, раскрасить (на выходе - векторный формат). Это тестовое задание, при удачном его выполнении ...Иллюстрации и Рисунки6 заявокЗакрыт12 лет назад
Здравствуйте! Суть работы заключается в написании пейзажа. Одного и того же пока. Ночь на картинке, день на картинке - пейзаж один. в проекте тот же пейзаж в 4х временах года и также ...Иллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт12 лет назад