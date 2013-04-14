Карандаш в вектор

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Закрыт17 заявок322 просмотра

Необходимо обвести (сделать векторными) отсканированные карандашные наброски.

Сохранить надо в cdr 13ver.

Всего сканов 27, в среднем на скане 3-4 наброска.

Примеры сканов и ожидаемый результат см. в приложении к проекту.

Пожалуйста, внимательно см. файлы особенно третий и четвертый при определении стоимости работы.

12 лет назад
Mechanic3000
Алексей 
41 год
16 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$125
7 дней

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RoboStudio
Кристина 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад