Требуется разработка эксклюзивного логотипа для киберспортивной организации. Сроки: До 19 апреля. Цена вопроса: $150, возможны премиальные.
Техдизайн
Сайт-каталог мебельной продукции.
Нужно для главной старницы сайта сделать следующее: изобразить схематично квартиру (вид сверху) в линиях, не картинкой. И расставить по квартире мебель в виде иконок или контуров (желательно класику). При наведении на иконку она подсвечивается и вылетает окно, где уже большая картинка картинка.
Более подробно обьясню исполнителю.
Макет главной прикрепил.
Бюджет в районе 80$
Сроки желательно до 2х дней
Выбранный исполнитель
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