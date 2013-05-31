Техдизайн

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен3 заявки189 просмотров

Сайт-каталог мебельной продукции.

Нужно для главной старницы сайта сделать следующее: изобразить схематично квартиру (вид сверху) в линиях, не картинкой. И расставить по квартире мебель в виде иконок или контуров (желательно класику). При наведении на иконку она подсвечивается и вылетает окно, где уже большая картинка картинка.

Более подробно обьясню исполнителю.

Макет главной прикрепил.

Бюджет в районе 80$

Сроки желательно до 2х дней

12 лет назад
Bogdanlifestyle
Богдан 
34 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
12 отзывов

Выбранный исполнитель

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$90
2 дня
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Заявки фрилансеров

Andris-art
Андрей 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад