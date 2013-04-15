Логотип для киберспортивной организации

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт5 заявок207 просмотров

Требуется разработка эксклюзивного логотипа для киберспортивной организации.

Сроки: До 19 апреля.

Цена вопроса: $150, возможны премиальные.

12 лет назад
dimaskix
Дмитрий 
31 год
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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