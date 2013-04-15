Нужно с высокой достоверностью и детализацией отрисовать в промдизайновский скетч предмет на основе hires-фотографии. Речь идет о ручной отрисовке, а не трассировке и доводке. Т.к. скетч должен быть концептуальным (есть референс).
Логотип для киберспортивной организации
Требуется разработка эксклюзивного логотипа для киберспортивной организации.
Сроки: До 19 апреля.
Цена вопроса: $150, возможны премиальные.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Необходимо сделать карту проезда. Пример http://fzaliv.ru/geo/ Сроки до 19.04.13. Цена договорная Безнал, эл. деньги.Завершен12 лет назад
http://vse-septiki.ru/sites/all/themes/septik/img/top_baner.jpg нужна такая же схема, только красивая.. профессиональная вот пример красивой схемы, которая нравится шефу http://mosstroy-garant.ru/septik/septik-tank.jpgИллюстрации и Рисунки12 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо обвести (сделать векторными) отсканированные карандашные наброски. Сохранить надо в cdr 13ver. Всего сканов 27, в среднем на скане 3-4 наброска. Примеры сканов и ожидаемый результат см. в приложении к ...Закрыт12 лет назад
- $10
Надо сделать для сайта карту страны с десятком объектов в виде точек или звезд и названиями городов. Карта нужна монохромная и с градиентом как в образце. Или что-нибудь другое, но стильное и не ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Доброго времени суток! Необходимо найти для заливки на сайт 10 фото или нарисовать что то прикольное в размере 940 Х 600 : 1 ИНТЕРАКТИВНЫЕ СТОЛЫ 2 ИНТЕРАКТИВНЫЕ РАМКИ 3 ИНТЕРАКТИВНЫЕ ВИТРИНЫ ...Иллюстрации и Рисунки3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть фото, необходимо сделать "аниме" похожую на это фото.Иллюстрации и Рисунки9 заявокЗакрыт12 лет назад
Всем привет! Задание такое: нужно нарисовать схему-план базы отдыха (вид сверху) есть план нарисованный от руки ручкой на бумаге, копию прилагаю, вот собственно говоря ориентируясь на эту схему нужно сделать рисунок. Мне не ...Иллюстрации и Рисунки13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Здравствуйте необходимо переработать картинки во вложение - подобрать более эффектные (продающие картинки) и переработать подачу информации на них. Конечный итог - пользователь должен заинтересоваться информацией! (см. вложение) По ...Завершен12 лет назад
Дорогие друзья! Нужно нарисовать иллюстрации для детских стихов. Стихи поделены на 2 темы одного раздела - соответственно, нужно рисовать в одном стиле. Одна тема - 5 стихов, вторая - 16. Иллюстрации ...Иллюстрации и Рисунки18 заявокЗакрыт12 лет назад