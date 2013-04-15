Обработка машин к гоночной игре

Здравствуйте, для гоночной игры необходимо обработать машины, и комплектующие к ним: элементы тюнинга к каждой + винилы одни для всех.

Будет боковой вид, поэтому нужно только 1 часть машины, модели я дам, их куча в интернете, нужно найти и обработать, нарисовать нужно будет тюнинг к каждой

Также необходимо нарисовать карту гонки

Нарисовать для начала необходимо 20 машин(я напишу каких) , 1 карту, и элементы тюнинга к каждой. Сумма за всё 300$.