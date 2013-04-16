Баннер 1200 на 2000 мм с иллюстрацией

$200
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрытнет заявок528 просмотров
#1$200

Баннер делится на 3 секции:

- вверху Логотип, название и девиз

- внизу контактные данные

- посередине самое интересное

Сценарий середины: Клиент мужчина одет в строгий костюм под мышкой или в руке держит маленький завод (макет, 3D модель). Над ним зонт нашего корпоративного зеленого цвета с надписью АК "Юридичні традиції". Зонт держит в руке молодая красивая девушка с улыбкой в строгом деловом костюме (пиджак и юбка). Зонт делит окружающий мир на 2 части: снаружи зонта плохая погода, дождь, гроза, под зонтом голубое небо и яркое солнце. Ниже нужно оставить место для слогана. Также можно обыграть вариант без девушки, просто зонт и клиент. Под картинкой необходимо оставить место для слогана.

Лого прикреплено.

Девиз: "Ми зробимо світ справедливішим".

Контактные данные можно взять с сайта legaltraditions.com.ua

12 лет назад
Rastak
38 лет
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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