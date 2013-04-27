Картинки для сайта 120х100

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен4 заявки198 просмотров

Нужно нарисовать 6 картинок

Типа чертежные ч.б и градиенты серого

Размер 120х100 200х200

Цветным отметить деталь за которую отвечает

5 штук машин

1 человечек с ключом

120 долл на 4 дня

Пример прилагается типа того но только покрасивше

Второй архив это с чего срисовать

12 лет назад
maximusnet
Михаил 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$140
4 дня
Дарья отлично поняла что требовалось, 5+
Всё отлично. Быстрое принятие работы, быстрая оплата, позитивное общение, развёрнутое и точное задание. С ув., Дарья

Заявки фрилансеров

Darya_Romanova
Романова 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад

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