Нарисовать десяток иллюстраций к мемуарам

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Закрыт11 заявок168 просмотров

Нужно нарисовать десяток иллюстраций к мемуарам.

Можно как в электронном виде, так и карандашом, а потом сфотографировать и переслать результат

Черно-белые, но можно и цветные.

Не дорого :)

12 лет назад
allex-under
Андер 
43 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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