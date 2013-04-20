Доброго времени суток.

Нужна иллюстрация для интернет магазина ( Чай, кофе, сладости), размер 580пикс. на 190 пикс.

По стилистике примерно такая https://www.free-lance.ru/users/IrinaKaoma/viewproj.php?prjid=2850154

Макет сайта в приложении, для него и нужна иллюстрация.

Иллюстрация должна быть строго на фоне сайта #fff9eb

Слева будет размещатся: Кофемолка, турка на горячем песке, две чашки с эспрессо (с рисунком из пены, пример https://www.free-lance.ru/users/SandyCat/viewproj.php?prjid=2900467)

Справа: Чугунный чайник, блин пуэр на подставке, чугунные чашки с чаем, и блюдце с листьями чая и совочком

По центру: (немного дальше по отношению того что будет по бокам) Сиропы, варения, шоколад, сахар.

Предметы желательно использовать с сайта поставщика, там все есть.

wintergreen.ru

Интересует стоимость и сроки.

С уважением, Александр.