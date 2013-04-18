Нужно нарисовать логотип за 12 часов

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Закрыт11 заявок169 просмотров

Требуется придумать лого для финансовой компании для размещения на вебсайте. Подробности в личку

12 лет назад
smirnovas
Василий 
65 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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