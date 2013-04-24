Помогите пожалуйста сделать эмоцию для персонажа. Прикрепляю нашего персонажа, необходимо в фотошопе сделать несколько вариантов того, что мы хотим. Мы хотим, чтобы кот был очень "няшный", с легкой хитринкой (умный, не глупый), доброжелательный и узлучающий ...
Создание дизайна билборда
Требуется создать дизайн билборда
ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ
• Поддерживаемые приложения: Photoshop, CorelDRAW X3
• Размер макета 1:1
• Формат TIFF (все слои сведены)
• Разрешение: борд – не больше 36 dpi, ситилайт – 100 dpi
• Цветовая палитра CMYK
• Черный цвет должен быть композитным: С-50; М-32; Y-48; K-100
• сжатие при сохранении - LZW
• Превью макета формат jpg, размер 640х480
Требования к макету обязательны в полном объеме
Текст борда: "Оленёвка, Черноморское, Межводное- хотите получить туристов из России? Добавьте свой пансионат на сайт http://crimeatourist.com/ "
Пожелания: флаги РФ и Украины(желательны но не обязательны) и очень хорошая читабельность ссылки на борде.
Выбранный исполнитель
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