Создание дизайна билборда

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Иллюстрации и Рисунки
Завершен8 заявок129 просмотров

Требуется создать дизайн билборда

ТРЕБОВАНИЯ К МАКЕТУ

• Поддерживаемые приложения: Photoshop, CorelDRAW X3

• Размер макета 1:1

• Формат TIFF (все слои сведены)

• Разрешение: борд – не больше 36 dpi, ситилайт – 100 dpi

• Цветовая палитра CMYK

• Черный цвет должен быть композитным: С-50; М-32; Y-48; K-100

• сжатие при сохранении - LZW

• Превью макета формат jpg, размер 640х480

Требования к макету обязательны в полном объеме

Текст борда: "Оленёвка, Черноморское, Межводное- хотите получить туристов из России? Добавьте свой пансионат на сайт http://crimeatourist.com/ "

Пожелания: флаги РФ и Украины(желательны но не обязательны) и очень хорошая читабельность ссылки на борде.

CorelDRAW
12 лет назад
Messere
52 года
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$25
2 дня
Всегда приятно работать с профессионалом. Респект Александру. Рекомендую другим и сам буду обращаться не один раз.
Очень приятное и тесное сотрудничество на протяжении всего времени работы проекта. Альфред все время на связи, даёт ответы на все вопросы, оплата мгновенная). Приятное общение, четкие рекомендации, масса положительных эмоций. Всем желаю таких заказчиков).

Заявки фрилансеров

bockko
53 года
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад

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