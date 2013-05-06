Модифицировать изображение

Помогите пожалуйста сделать эмоцию для персонажа. Прикрепляю нашего персонажа, необходимо в фотошопе сделать несколько вариантов того, что мы хотим. Мы хотим, чтобы кот был очень "няшный", с легкой хитринкой (умный, не глупый), доброжелательный и узлучающий ...