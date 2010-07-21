Дорисовка игры

Доброго дня, коллеги, кто готов взяться за дорисовку гаража игры, вот сам гараж http://gyazo.com/4c5a6658ecd3ec9981bef3026760a3c6.png?1366564150

Нужно подогнать под стиль машины, доработать гараж в более игровую версию и поменять машины уже стоящее в гараже на другие, а то стоят одни бмв

Писать только свободным фрилансерам, у которых есть опыт в гейм дизайне