Необходимо нарисовать порядка 3-5 иллюстраций для сайта. Точное количество и ТЗ будет позднее. Сколько будет стоить работа за одну иллюстрацию? Примеры : http://efimov.ws/assets/images/design/2010/07/21/13.jpg http://designm.ag/wp-content/uploads/2010/12/28.jpg http://www.krasfun.ru/images/2011/10/6c516_1319170358_podborka_27.jpg http://stuffkit.com/wp-content/uploads/2011/03/www.stuffkit.com-614.jpg
Дорисовка игры
Доброго дня, коллеги, кто готов взяться за дорисовку гаража игры, вот сам гараж http://gyazo.com/4c5a6658ecd3ec9981bef3026760a3c6.png?1366564150
Нужно подогнать под стиль машины, доработать гараж в более игровую версию и поменять машины уже стоящее в гараже на другие, а то стоят одни бмв
Писать только свободным фрилансерам, у которых есть опыт в гейм дизайне
Заявки фрилансеров
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