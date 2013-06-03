Freelance 3D artist, animation, C++, PHP, Unreal Engine 4
Здравствуйте. Мы GameDev-компания готовы взять заказы на создание 3D-моделей, простые анимации (анимация логотипа, разрушение объекта и тд) и любые задачи связанные с Unreal Engine 4. У нас более 2 лет опыта в данной сфере.
Также наша команда берется за различные разработки на:
1) PHP (особенно Telegram Bots)
2) С++
3) Android
4) QT
5) Web (html+css+js+php)
6) NodeJS
Связаться с нами можно по почте:
Скайпу: live:admin_103909
Или телефонам:
+380506325799 (Телеграм и вайбер)
+380736325799
Портфолио
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- Животные384 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
10 лет назад
Спасибо большое за работу. Заказывала картинки, всё очень хорошо сделано. Всем довольна. Приятно работать. Получила в итоге прекрасный результат. Все работы выполнены в срок и все пожелания учтены. Буду обращаться ещё.
Ответный отзыв
Ева прекрасный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Всем рекомендую.
$20
10 баллов
10 лет назад
Шикарная работа!!!! Учтены все до единого пожелания! Продолжаю сотрудничать и другим тоже настоятельно рекомендую.
Ответный отзыв
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.
$12
10 баллов
10 лет назад
Прекрасная работа! Иллюстрирование детской тематики на высшем уровне!!! СПАСИБО!!!!!
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Приятно было работать. Оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
$20
10 баллов
12 лет назад
Татьяна отлично выполнила работу, спасибо!
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Рекомендую!
$150
10 баллов
12 лет назад
Заказ был исполнен чрезвычайно быстро, очень качественно, учитывались даже незначительные и второстепенные пожелания. Прекрасно справилась с обработкой и изготовлением графики в больших объемах, при этом ни разу не повторилась - каждая работа абсолютно уникальна. Очень отзывчива и трудолюбива, поэтому договорились о долгосрочном сотрудничестве.
Ответный отзыв
Спасибо за проект. Рекомендую!
Разработка игр
нет отзывов
$10/час
от $50
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