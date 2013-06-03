Freelance 3D artist, animation, C++, PHP, Unreal Engine 4

Здравствуйте. Мы GameDev-компания готовы взять заказы на создание 3D-моделей, простые анимации (анимация логотипа, разрушение объекта и тд) и любые задачи связанные с Unreal Engine 4 . У нас более 2 лет опыта в данной сфере.

Также наша команда берется за различные разработки на:

1) PHP (особенно Telegram Bots)

2) С++

3) Android

4) QT

5) Web (html+css+js+php)

6) NodeJS

Связаться с нами можно по почте:

[email protected]

[email protected]

Скайпу: live:admin_103909

Или телефонам:

+380506325799 (Телеграм и вайбер)

+380736325799