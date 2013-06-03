SomniumGame

Татьяна SomniumGame

 
34 года
12 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Freelance 3D artist, animation, C++, PHP, Unreal Engine 4

Здравствуйте. Мы GameDev-компания готовы взять заказы на создание 3D-моделей, простые анимации (анимация логотипа, разрушение объекта и тд) и любые задачи связанные с Unreal Engine 4. У нас более 2 лет опыта в данной сфере. 

Также наша команда берется за различные разработки на:

1) PHP (особенно Telegram Bots)

2) С++

3) Android

4) QT

5) Web (html+css+js+php)

6) NodeJS

Связаться с нами можно по почте:

[email protected]

[email protected]

Скайпу:  live:admin_103909

Или телефонам:

+380506325799 (Телеграм и вайбер)

+380736325799

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Отзывы заказчиков

Eva_Golyb
Ева 
46 лет
16 лет в сервисе
Была
2 года назад
$50
10 баллов
10 лет назад
Картинки
Спасибо большое за работу. Заказывала картинки, всё очень хорошо сделано. Всем довольна. Приятно работать. Получила в итоге прекрасный результат. Все работы выполнены в срок и все пожелания учтены. Буду обращаться ещё.
Ева прекрасный заказчик! Четкая постановка задачи, своевременная оплата, приятное общение. Всем рекомендую.
Ответный отзыв
evgenkirichenko
Евгений 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
$20
10 баллов
10 лет назад
Рождественская открытка с классическим Дедом Морозом
Шикарная работа!!!! Учтены все до единого пожелания! Продолжаю сотрудничать и другим тоже настоятельно рекомендую.
Спасибо за интересную работу! Было приятно сотрудничать, обращайтесь еще.
Ответный отзыв
evgenkirichenko
Евгений 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва
$12
10 баллов
10 лет назад
Создание бланка поздравления рождественской тематики
Прекрасная работа! Иллюстрирование детской тематики на высшем уровне!!! СПАСИБО!!!!!
Отличный заказчик. Приятно было работать. Оплата в срок, всегда на связи. Рекомендую!
Ответный отзыв
NataliaFilia
Наталия 
42 года
17 лет в сервисе
Была
7 лет назад
$20
10 баллов
12 лет назад
Сделать поздравительную открытку в стиле Гетсби
Татьяна отлично выполнила работу, спасибо!
Спасибо за проект. Рекомендую!
Ответный отзыв
Karinin
Павел 
50 лет
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
$150
10 баллов
12 лет назад
Создать текстуры дерева
Заказ был исполнен чрезвычайно быстро, очень качественно, учитывались даже незначительные и второстепенные пожелания. Прекрасно справилась с обработкой и изготовлением графики в больших объемах, при этом ни разу не повторилась - каждая работа абсолютно уникальна. Очень отзывчива и трудолюбива, поэтому договорились о долгосрочном сотрудничестве.
Спасибо за проект. Рекомендую!
Ответный отзыв
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Разработка игр
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$10/час
от $50
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