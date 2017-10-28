Есть в наличии все чертежи из этого каталога. На данный момент были такие (как в рисунке было.png) Хотим видеть по фактуре близкие к оригиналу. Фото прикладываю. (приклыдваю наши фото, также фото S5 combitech, ...
Raid Boss для игры
Необходимо создать крупного Raid Boss'a для игры на Unreal Engine 4. Текстуры в 4к. Возможно дальнейшее сотрудничество. Наличие рига необязательно, но желательно. Ваши предложения.
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