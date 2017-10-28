Raid Boss для игры

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  2. 3D-графика
Закрыт6 заявок279 просмотров

Необходимо создать крупного Raid Boss'a для игры на Unreal Engine 4. Текстуры в 4к. Возможно дальнейшее сотрудничество. Наличие рига необязательно, но желательно. Ваши предложения.

Unreal Engine
8 лет назад
SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад

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