Необходимо срендерить в 3D изображение датчика по имеющемуся фото. После выполнения работы предоставить исходный файл и изображения с нескольких ракурсов. Более подробно в прилагаемом файле. Задача срочная - не более суток на выполнение.
Cоздание 3D-модели эмбриона
Необходимо создать 3D-модель эмбриона, как на фото (06), но:
1 – руки и ноги должны быть в разных позах,отличаться от фото (одна рука повыше другой);
2 – добавить две руки снизу, которые будут держатьэмбриона. Запястья рук уходят под прямым углом вниз (как на фото 04 и 05).
Общие требования:
Анатомичность (естественные пропорции). Плавные линии и максимально гладкая поверхность. Цветовые текстуры не нужны!
Размеры:
Общие размеры конструкции – 20-22 см. высота, длинане более 15-16 см., ширина ~ 12 см. За основу взять высоту в 20 см.,
остальные размеры в пропорциях.
Формат модели:
Модель нужна в формате stl (конвертация из исходника) + сам исходник.
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