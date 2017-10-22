Cоздание 3D-модели эмбриона

Необходимо создать 3D-модель эмбриона, как на фото (06), но:

1 – руки и ноги должны быть в разных позах,отличаться от фото (одна рука повыше другой);

2 – добавить две руки снизу, которые будут держатьэмбриона. Запястья рук уходят под прямым углом вниз (как на фото 04 и 05).

Общие требования:

Анатомичность (естественные пропорции). Плавные линии и максимально гладкая поверхность. Цветовые текстуры не нужны!

Размеры:

Общие размеры конструкции – 20-22 см. высота, длинане более 15-16 см., ширина ~ 12 см. За основу взять высоту в 20 см.,

остальные размеры в пропорциях.

Формат модели:

Модель нужна в формате stl (конвертация из исходника) + сам исходник.

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