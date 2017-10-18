Нужна 3 модель предмета

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт20 заявок351 просмотр

Нужно сделать 3 модель боксерского мешка.

Высота 180 см (рабочая поверхность)

Диаметр 44 см

Высота узла сверху от кромки мешка до верха кольца 35 см.

 Модель максимально нужна как на фото и желательно небольшой вес.

Желательно OBJ или DAE,KMZ, 3DS

8 лет назад
vasjaleff
Василий 
44 года
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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