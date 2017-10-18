Добрый день Необходимо осуществить отрисовку изделия (бронежилет) по лекалам, представленным в архиве (21 Лекала.rar). Желательно в 3Д, чтобы обеспечить полное соответствие размерам. По результатам отрисовки необходимо выдать результат в виде ...
Нужна 3 модель предмета
Нужно сделать 3 модель боксерского мешка.
Высота 180 см (рабочая поверхность)
Диаметр 44 см
Высота узла сверху от кромки мешка до верха кольца 35 см.
Модель максимально нужна как на фото и желательно небольшой вес.
Желательно OBJ или DAE,KMZ, 3DS
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