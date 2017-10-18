Всем привет. Нужно квартиру что на картинке, перенести в 3DS Max. Размеры должны совпадать. Что бы я потом добавил там мебель и т. д. Это нужно для того, что бы уместить все в такой маленъкой ...
Требуется услуги по 3Д дизайну помещения для ЦОА
Требуется 3Д визуализация, эргономичная расстановка объектов в помещении, подбор материалов.
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