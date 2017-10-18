Требуется услуги по 3Д дизайну помещения для ЦОА

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт10 заявок358 просмотров

Требуется 3Д визуализация, эргономичная расстановка объектов в помещении, подбор материалов. 

8 лет назад
german_boy
Звягинцев 
46 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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