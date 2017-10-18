Создание 3D конструктора

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки530 просмотров

Нужен человек, кто сможет сделать для сайта 3D конструктор. 

Возможно html5 – возможно другими способами, но это будет конструктор по сборке продукта. 

То есть создание из разных деталей – одного продукта. (выбор цвета, материала) 

+ в итоге чтобы можно было крутить итоговый продукт в 3D  

У кого есть опыт или кто может такое воссоздать? 

Оставляйте заявки – обсудим детали.

HTML
8 лет назад
semsem2009
Чеков 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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