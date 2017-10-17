Нарисовать контурный 3Д эскиз тумбы

$1
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт9 заявок573 просмотра

Здравствуйте. Необходимо нарисовать контурный 3Д эскиз данной тумбы. Только посередине должны быть не полки, а 3 ящика. Пример контурного 3Д эскиза прилагаю. Размеры отмечать не нужно, они просто для наглядности.

Плачу 50 руб.

8 лет назад
masdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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