Нарисовать 11 3Д моделей бетонных изделий, для размещения обозначений разделов сайта. Т.З. тут https://docs.google.com/a/alfacem.ru/document/d/1CYCpsUx9S8SANtb-XeEd8Qx4LMf7cpTAPbz_tLXNw1k/edit?usp=sharing
Раскрасить 3D модель по фотографии, и интегрировать в интерьер (фото)
Раскрасить 3D модель (настольная лампа) по фотографии (есть модель в исходнике, и картинка, как она должна быть раскрашена), и интегрировать в интерьер (фото)
Заявки фрилансеров
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