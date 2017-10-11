Раскрасить 3D модель по фотографии, и интегрировать в интерьер (фото)

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Закрыт10 заявок321 просмотр

Раскрасить 3D модель (настольная лампа) по фотографии (есть модель в исходнике, и картинка, как она должна быть раскрашена), и интегрировать в интерьер (фото)

8 лет назад
lanatana
40 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров

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