Визуализация многоквартирного дома в 3 D

Андрей выполнил работу на 5+++. Сделано очень грамотно, понимание задачи - то что нужно. Очень компетентный и ответственный исполнитель, всегда на связи. Оперативное выполнение задания. Вносит корректировки если нужно. Сотрудничеством доволен. Смело доверяйте свои проекты в надежные руки . Рекомендую !!!