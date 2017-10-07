3д визуализация помещений

Добрый день!

нужно создать 3д визуализацию 4-х помещений+холл,

Задача: показать помещения по цветам,

мебель: минимум Икея либо готовая с 3д сайта (будут ссылки либо Ваша в стиле альпийского шале) -больше для антуража, чтобы в комнате не было совсем пусто, +шторы и тв,

по стенам выстроить периметр и раскрасить в разные цвета.