3д визуализация помещений

$50
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт19 заявок415 просмотров

Добрый день!

нужно создать 3д визуализацию 4-х помещений+холл,

Задача: показать помещения по цветам,

мебель: минимум Икея либо готовая с 3д сайта (будут ссылки либо Ваша в стиле альпийского шале) -больше для антуража, чтобы в комнате не было совсем пусто, +шторы и тв,

по стенам выстроить периметр и раскрасить в разные цвета.

8 лет назад
Veronika2525
Вероника 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад

Заявки фрилансеров

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