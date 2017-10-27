Нарисовать 11 3Д моделей бетонных изделий

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен17 заявок354 просмотра

Нарисовать 11 3Д моделей бетонных  изделий, для размещения обозначений разделов сайта.

Т.З. тут https://docs.google.com/a/alfacem.ru/document/d/1CYCpsUx9S8SANtb-XeEd8Qx4LMf7cpTAPbz_tLXNw1k/edit?usp=sharing

8 лет назад
Jalpam
48 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Landsteinar
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$60
2 дня
Константин всё сделал в срок, всегда на связи и идет на встречу. Спасибо, будем работать еще.
Благодаря хорошо выстроенной коммуникации между мной, как исполнителем, внятной постановке задачи и отсутствия проблем с оплатой, выполнение заказа прошло легко. Благодарю Алексея, сотрудничеством остался доволен!

Заявки фрилансеров

Landsteinar
39 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Разработать 3D визуализацию жилого квартала

    Ген план жилого квартала:  https://www.dropbox.com/s/2599x72vnerjbgv/ArchiCAD22.pdf?dl=0   ДВЕ ЗАДАЧИ: 1. Разработать визуализацию всего поселка Дома образуют 4 буквы О, каждая из которых отзеркалена.  Нужно 3 плана поселка с ...

    3D-графика8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3d модель

    Нужно изготовить 3d модель  Интересует именно белая фигурная часть, корпус судна тоже следует обозначить но не так детально и не полностью

    3D-графика10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать контурный 3Д эскиз стеллажа.

    $1

    Здравствуйте. Необходимо создать контурный 3Д эскиз стеллажа.  Никаких цветных изображений не нужно, а лишь простой контурный 3Д эскиз. Прикрепляю набросок, также прикрепляю пример подобного эскиза для наглядности. Никаких размеров на эскизе указывать не нужно. ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D картинка

    Необходимо разработать картинку 3d Вертикальных жалюзи. Реалистичность приоритетна. Пример в прикрепленном файле

    3D-графика17 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визуализация многоквартирного дома в 3 D

    День добрый Интересует: визуализация  многоквартирного дома в 3д и прилегающих територий  ( без чертежей и схем ) + работа в фотошопе,  фотошоп прилегающей территории и 1 дома. Презентация для клиента.

    3D-графика1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Создание 3d модели наружного уха.

    $50

    По фотографии и размерам создать схему модели уха, вторым этапом сделать 3d модель по этой схеме для печати. По теме пару примерных фотографий о смысле работы,  остальное уже при личной переписке. Сроки 2-3 дня, пишите ...

    3D-графика6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3д визуализация помещений

    $50

    Добрый день! нужно создать 3д визуализацию 4-х помещений+холл, Задача: показать помещения по цветам, мебель: минимум Икея либо готовая с 3д сайта (будут ссылки либо Ваша в стиле альпийского шале) ...

    3D-графика19 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • 3D дизайн

    Визуализировать в 3D дизайне здание, вписанное в определенный фасад автосервиса и отдельно несколько помещений ( холл, приёмка, комната ожидания клиентов и ремзона)

    3D-графика13 заявок
    Закрыт
    7 лет назад