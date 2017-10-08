3D картинка

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт17 заявок304 просмотра

Необходимо разработать картинку 3d Вертикальных жалюзи.

Реалистичность приоритетна.

Пример в прикрепленном файле

8 лет назад
kondor2016
Сергей 
47 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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