Необходимо разработать картинку 3d Вертикальных жалюзи. Реалистичность приоритетна. Пример в прикрепленном файле
Создать контурный 3Д эскиз стеллажа.
Здравствуйте. Необходимо создать контурный 3Д эскиз стеллажа. Никаких цветных изображений не нужно, а лишь простой контурный 3Д эскиз. Прикрепляю набросок, также прикрепляю пример подобного эскиза для наглядности. Никаких размеров на эскизе указывать не нужно.
Плачу 50 руб.
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