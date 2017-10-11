Разработать 3D визуализацию жилого квартала

Ген план жилого квартала:

https://www.dropbox.com/s/2599x72vnerjbgv/ArchiCAD22.pdf?dl=0

ДВЕ ЗАДАЧИ:

1. Разработать визуализацию всего поселка

Дома образуют 4 буквы О, каждая из которых отзеркалена.

Нужно 3 плана поселка с разных ракурсов.

Пример как надо: https://www.dropbox.com/sh/y2vqwr5bc4xbbge/AAAvrtSmdV7BK7Spni_u6gJMa?dl=0

2. Разработать визуализацию 1-й части строительства — Дом №1 и №2 (правая нижняя «буква О»)

Нужно 4 плана. (2 плана для выбора секции и 2 для выбора этажа)

Вот что есть и что нас не устраивает:

https://www.dropbox.com/sh/ea61zf2z633ugsg/AAB1tAZiKBZanLZajJGzDfpBa?dl=0

Пример как надо:

https://www.dropbox.com/sh/uxqry6l9xyom23t/AADiPvveuRIvk8px8-xPE9EIa?dl=0

ПОДРОБНОЕ ТЗ

https://docs.google.com/document/d/1tkeTyY_u2n4oh8pfLhzpTb3Cbc3IqMLwq1ZZG_uRdiQ/edit