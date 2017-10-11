Нужно изготовить 3d модель Интересует именно белая фигурная часть, корпус судна тоже следует обозначить но не так детально и не полностью
Разработать 3D визуализацию жилого квартала
Ген план жилого квартала:
https://www.dropbox.com/s/2599x72vnerjbgv/ArchiCAD22.pdf?dl=0
ДВЕ ЗАДАЧИ:
1. Разработать визуализацию всего поселка
Дома образуют 4 буквы О, каждая из которых отзеркалена.
Нужно 3 плана поселка с разных ракурсов.
Пример как надо: https://www.dropbox.com/sh/y2vqwr5bc4xbbge/AAAvrtSmdV7BK7Spni_u6gJMa?dl=0
2. Разработать визуализацию 1-й части строительства — Дом №1 и №2 (правая нижняя «буква О»)
Нужно 4 плана. (2 плана для выбора секции и 2 для выбора этажа)
Вот что есть и что нас не устраивает:
https://www.dropbox.com/sh/ea61zf2z633ugsg/AAB1tAZiKBZanLZajJGzDfpBa?dl=0
Пример как надо:
https://www.dropbox.com/sh/uxqry6l9xyom23t/AADiPvveuRIvk8px8-xPE9EIa?dl=0
ПОДРОБНОЕ ТЗ
https://docs.google.com/document/d/1tkeTyY_u2n4oh8pfLhzpTb3Cbc3IqMLwq1ZZG_uRdiQ/edit
Заявки фрилансеров
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