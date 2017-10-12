Нарисовать контурный 3Д эскиз стола.

$1
  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт8 заявок278 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать (с помощью электронной программы) контурный 3 Д эскиз стола. Размеры указывать не нужно, они просто для понимания.. Прикрепляю к сообщению набросок стола и пример того, как можно сделать.

Плачу 50 рублей

8 лет назад
masdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров

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