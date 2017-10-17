3D Модель человека для 3D принтера

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  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки200 просмотров

Необходимо создать 3D-модель человека по фотографии для последующей цветной печати на 3D-принтере. Фигурка должна быть на подножие. 

Форматы для цветной 3D-печати: VRML, WRL, OBJ с привязанной цветовой текстурой в графическом файле. 

Пример 3D-фигурки прикрепляю. 

Присылайте цены и сроки. 

8 лет назад
guest_1508243323485
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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