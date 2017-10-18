Всем привет. Нужно квартиру что на картинке, перенести в 3DS Max. Размеры должны совпадать. Что бы я потом добавил там мебель и т. д. Это нужно для того, что бы уместить все в такой маленъкой ...
3D макет рекламного стенда.
Нарисовать в 3D схематический макет рекламного стенда с нанесенными размерами и без. Вид с ребра с трех сторон. Вид сверху. Все оформить в формате файла jpg или pdf.
1 ребро - 3 двери
2 ребро - 3 окна
3 ребро - 1 дверь гармошка
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