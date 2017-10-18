SilverAnn

Анна Смоленцева SilverAnn

 
40 летУкраина/Одесса
8 лет на фриланс-бирже
Была
3 года назад
Видеомонтажер.

Здравствуйте!

Преимущественно работаю в програмиах Adobe Premier Pro, After Effect.

Примеры работ: https://drive.google.com/folderview?id=10h5QrI76eH9U8vqA5ysvy4UbnpU5yP_m

+380668296369 - Viber, Telegram

[email protected]

  • 3D макет рекламного стенда.

    Нарисовать в 3D схематический макет рекламного стенда с нанесенными размерами и без. Вид с ребра с трех сторон. Вид сверху. Все оформить в формате файла jpg или pdf. 1 ребро - 3 двери 2 ребро -  3 ...

    3D-графика7 заявок
    Закрыт
    6 лет назад