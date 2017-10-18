Нарисовать в 3D схематический макет рекламного стенда с нанесенными размерами и без. Вид с ребра с трех сторон. Вид сверху. Все оформить в формате файла jpg или pdf. 1 ребро - 3 двери 2 ребро - 3 ...
3D-графика7 заявок
Закрыт
6 лет назад
Здравствуйте!
Преимущественно работаю в програмиах Adobe Premier Pro, After Effect.
Примеры работ: https://drive.google.com/folderview?id=10h5QrI76eH9U8vqA5ysvy4UbnpU5yP_m
+380668296369 - Viber, Telegram
Нарисовать в 3D схематический макет рекламного стенда с нанесенными размерами и без. Вид с ребра с трех сторон. Вид сверху. Все оформить в формате файла jpg или pdf. 1 ребро - 3 двери 2 ребро - 3 ...