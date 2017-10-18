Контурный 3Д эскиз стола и полки.

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Закрыт5 заявок586 просмотров

Здравствуйте. Необходимо нарисовать контурный 3Д эскиз стола и полки (изобр). Пример как необходимо сделать прикрепляю. Размеры никакие указывать не нужно, просто контурный 3Д рисунок необходим.

Плачу 50 рублей. перевод на Яндекс деньги, либо на СБ, либо туда где нет комиссии при переводе с Сб карты.

Отмена.

8 лет назад
masdk
36 лет
9 лет в сервисе
Был
4 года назад

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