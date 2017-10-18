Всем привет. Нужно квартиру что на картинке, перенести в 3DS Max. Размеры должны совпадать. Что бы я потом добавил там мебель и т. д. Это нужно для того, что бы уместить все в такой маленъкой ...
Контурный 3Д эскиз стола и полки.
Здравствуйте. Необходимо нарисовать контурный 3Д эскиз стола и полки (изобр). Пример как необходимо сделать прикрепляю. Размеры никакие указывать не нужно, просто контурный 3Д рисунок необходим.
Плачу 50 рублей. перевод на Яндекс деньги, либо на СБ, либо туда где нет комиссии при переводе с Сб карты.
Отмена.
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