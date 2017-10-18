Всем привет. Нужно квартиру что на картинке, перенести в 3DS Max. Размеры должны совпадать. Что бы я потом добавил там мебель и т. д. Это нужно для того, что бы уместить все в такой маленъкой ...
3D визуализация елочного базара
Необходимо сделать визуализацию ёлочного базара перед ТЦ.
Разместить внутри базара елки, людей, торговый киоск, инвертарь, гирлянды, баннеры.
Расположить базар на фоне ТЦ.
Срок выполнения: 25.10.
Ссылка на гугл диск (там еще картинки):
https://drive.google.com/drive/folders/0B3iplBunfmB7X1FjNVlUcVBnRGc?usp=sharing
Заявки фрилансеров
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