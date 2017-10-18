Здравствуйте. Мне необходимо создать похожую работу: мне понравилось Ваше портфолио и детальность проработки ваших дизайнов. Я только что разместила заказ, возможно он Вас заинтересует. Требуется разработать детальные 3D модели интерьеров следующих 2x ...
Отрисовать дизайн изделия (желательно 3Д) по лекалам
Добрый день
Необходимо осуществить отрисовку изделия (бронежилет) по лекалам, представленным в архиве (21 Лекала.rar).
Желательно в 3Д, чтобы обеспечить полное соответствие размерам.
По результатам отрисовки необходимо выдать результат в виде двух картинок (спереди и сзади) + исходники.
Пример картинки по качеству представлен в приложении (23 3D.rar).
Просим Вас сообщить стоимость работ, время выполнения и используемый программный продукт.
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