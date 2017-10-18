Отрисовать дизайн изделия (желательно 3Д) по лекалам

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Закрыт4 заявки263 просмотра

Добрый день 

Необходимо осуществить отрисовку изделия (бронежилет) по лекалам, представленным в архиве (21 Лекала.rar).  

Желательно в 3Д, чтобы обеспечить полное соответствие размерам. 

По результатам отрисовки необходимо выдать результат в виде двух картинок (спереди и сзади) + исходники.  

Пример картинки по качеству представлен в приложении (23 3D.rar). 

Просим Вас сообщить стоимость работ, время выполнения и используемый программный продукт.

8 лет назад
lgaleena
38 лет
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад

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