Нужны визуализации 2пергол для кафе и террасы. Качества как на примере. Чертежи и примеры вышлю исполнителю. Просьба указывать цены и сроки
3d модель барной стойки для кофейни
Требуется создать 3d модель барной стойки для мини-кофейни, размер примерно 2х2 метра.Фоновое помещение любое.Сейчас нужно создать дизайн. А затем, если меня устроит дизайн, то технический проект с чертежами. Во вложении пожелания по дизайну.
В комментариях пишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.
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