3d модель барной стойки для кофейни

Требуется создать 3d модель барной стойки для мини-кофейни, размер примерно 2х2 метра.Фоновое помещение любое.Сейчас нужно создать дизайн. А затем, если меня устроит дизайн, то технический проект с чертежами. Во вложении пожелания по дизайну.

В комментариях пишите пожалуйста примерные сроки и стоимость.