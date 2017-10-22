Необходимо создать 3D-модель эмбриона, как на фото (06), но: 1 – руки и ноги должны быть в разных позах,отличаться от фото (одна рука повыше другой); 2 – добавить две руки снизу, которые будут ...
3d-дизайн надписи
Здравствуйте.
Нужен сделать парочку примеров, как вот этот: http://twine.jewelry/design/?product_id=999&lang=en
Заявки фрилансеров
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