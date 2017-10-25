Нужно сделать проект 2 комнат в 3д максе

Я разрабатываю игру с Low-Poly графикой. Стиль графики очень схож с игрой Minecraft, но будет отличаться более детализированными моделями, эффектами и текстурами. (Например, как на фото во вложении). Мне нужно нанять 3D дизайнера, который сможет выполнять ...