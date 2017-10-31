3D модели для Low-Poly игры

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен5 заявок442 просмотра

Я разрабатываю игру с Low-Poly графикой. Стиль графики очень схож с игрой Minecraft, но будет отличаться более детализированными моделями, эффектами и текстурами. (Например, как на фото во вложении). Мне нужно нанять 3D дизайнера, который сможет выполнять заказы такие как:

Смоделировать:

1) Оружие (пистолеты, автоматы).

2) Автомобили.

3) Объекты (здания, растительность и тд).

Уверен, вам же будет проще моделировать в Low-Poly. Я так понимаю это требует не так много усилий, если сравнивать с другими заказами.

8 лет назад
Nichi_Rivero
Никита 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад
$5
1 день
Отлично выполнил работу! Замечаний нет!
Отличный заказчик. Все точно и в срок.

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SirHedgehog
Сергей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
8 лет назад

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