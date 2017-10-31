Требуется создать 3D логотип для компании которая занимается свайным фундаментом http://svaiur.ru/ все подробности работы обсудим по скайпу, так будет понятнее и мне и вам. В отклике сразу указывайте скайп для связи
3D модели для Low-Poly игры
Я разрабатываю игру с Low-Poly графикой. Стиль графики очень схож с игрой Minecraft, но будет отличаться более детализированными моделями, эффектами и текстурами. (Например, как на фото во вложении). Мне нужно нанять 3D дизайнера, который сможет выполнять заказы такие как:
Смоделировать:
1) Оружие (пистолеты, автоматы).
2) Автомобили.
3) Объекты (здания, растительность и тд).
Уверен, вам же будет проще моделировать в Low-Poly. Я так понимаю это требует не так много усилий, если сравнивать с другими заказами.
Выбранный исполнитель
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