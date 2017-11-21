Сделать рендеринг готовых моделей продукции в цвет цинка (покрасить)

Что сказать. Это редкий случай в практике фриланса и подрядчиков, когда ты доволен и можешь рекомендовать. Антон очень грамотный специалист. Сделал на высшем уровне. Изначально мы договорились что делать будем на 5 из 5. В таком формате и шли всю дорогу. Антон сначала бесплатно сделал чтобы мы посмотрели качество. Потом тестовую партию. И потом еще несколько раз переделывал, где нам надо было поменять цвет и ракурсы. Для себя я выбрал подрядчика по 3д дизайну на все будущие проекты. И буду Вам его смело рекомендовать. Антон продолжай в том же духе!