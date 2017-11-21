Сделать рендеринг готовых моделей продукции в цвет цинка (покрасить)

  1. Биржа фриланса
  2. 3D-графика
Завершен17 заявок329 просмотров

Есть в наличии все чертежи из этого каталога. 

На данный момент были такие (как в рисунке было.png)

Хотим видеть по фактуре близкие к оригиналу. Фото прикладываю. (приклыдваю наши фото, также фото S5 combitech, и стало1.png)

Чертежи все имеются в формате для 3d работы. 

Т.е. надо тупо отрендерить 80-100 изделий.  Рисовать ничего не надо.  Рендерим. И возможно меняем градус (проекцию) чтобы покрасивее стало

8 лет назад
artyom-sl
Артём 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Buchara20
Антон 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$100
4 дня
Что сказать. Это редкий случай в практике фриланса и подрядчиков, когда ты доволен и можешь рекомендовать. Антон очень грамотный специалист. Сделал на высшем уровне. Изначально мы договорились что делать будем на 5 из 5. В таком формате и шли всю дорогу. Антон сначала бесплатно сделал чтобы мы посмотрели качество. Потом тестовую партию. И потом еще несколько раз переделывал, где нам надо было поменять цвет и ракурсы. Для себя я выбрал подрядчика по 3д дизайну на все будущие проекты. И буду Вам его смело рекомендовать. Антон продолжай в том же духе!
Очень доволен сотрудничеством с Артёмом! Умеет грамотно излагать свои мысли, преследуемые цели, которые нужно выполнить, а также нюансы, которые стоит учитывать в процессе работы. Приятно удивило, что даже не пришлось говорить про предоплату: 50% мгновенно оказались на моём счету, что, безусловно мотивировало приступить к работе в ту же минуту! Понимающий человек) Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Buchara20
Антон 
27 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад

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