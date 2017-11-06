ChrisChaos

Кристина ChrisChaos

 
30 лет
9 лет на фриланс-бирже
Была
6 лет назад
Художник-иллюстратор. Разработка рисунков (Персонажи, Книжная графика, Портреты, Окружение, Логотипы).

Делаю свою работу с творческим подходом, удовольствием и предельно аккуратно. Качественно, в срок, всегда рада сотрудничеству!

Почта - [email protected]

Портфолио

Отзывы заказчиков

sagikani
Саги 
26 лет
11 лет в сервисе
Был
3 года назад
$4
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать легкого персонажа
Кристина — шикарно рисует! С первого раза попала в ожидания и представления хотя по сути с моей стороны было очень мало информации. Рекомендую как ответственного, доброжелательного и честного исполнителя! Надеюсь будет возможность поработать с Кристиной еще раз :)
Прекрасный заказчик, очень вежливый. С ним легко найти общий язык и понять поставленную задачу. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
SomniumGame
Татьяна 
34 года
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
$8
10 баллов
7 лет назад
Нарисовать арт для печати на свитшоте
Очень приятно было работать, всегда на связи, выполнила всё в сроки и даже раньше, все правки учитывала и сразу делала!
Всё прекрасно!
Ответный отзыв
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
нет рейтинга