Кристина — шикарно рисует! С первого раза попала в ожидания и представления хотя по сути с моей стороны было очень мало информации. Рекомендую как ответственного, доброжелательного и честного исполнителя! Надеюсь будет возможность поработать с Кристиной еще раз :)