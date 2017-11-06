Художник-иллюстратор. Разработка рисунков (Персонажи, Книжная графика, Портреты, Окружение, Логотипы).
Делаю свою работу с творческим подходом, удовольствием и предельно аккуратно. Качественно, в срок, всегда рада сотрудничеству!
Почта - [email protected]
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Портфолио
- Корабль вдали319 просмотров
- Векторный портрет356 просмотров
- Лайка за ноутбуком336 просмотров
Отзывы заказчиков
$4
10 баллов
7 лет назад
Кристина — шикарно рисует! С первого раза попала в ожидания и представления хотя по сути с моей стороны было очень мало информации. Рекомендую как ответственного, доброжелательного и честного исполнителя! Надеюсь будет возможность поработать с Кристиной еще раз :)
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, очень вежливый. С ним легко найти общий язык и понять поставленную задачу. Оплата своевременная. Рекомендую к сотрудничеству!
$8
10 баллов
7 лет назад
Очень приятно было работать, всегда на связи, выполнила всё в сроки и даже раньше, все правки учитывала и сразу делала!
Ответный отзыв
Всё прекрасно!
Иллюстрации и Рисунки
2 отзыва
$5/час
нет рейтинга